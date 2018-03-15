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Фотограф снимает руки пассажиров метро, и вы не сможете от них оторваться
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Фотограф снимает руки пассажиров метро, и вы не сможете от них оторваться 

Ридус 15 марта 2018
Фото: Ридус
В метро можно встретить множество удивительных пассажиров — от экстравагантных фриков до экзотических животных в сопровождении чудных хозяев. Теме странных людей в общественном транспорте и супермаркетах посвящено немало страниц в соцсетях. А один человек решил фотографировать руки людей и публиковать их в Instagram. Интересно, что на аккаунт подписалось уже почти 15 тысяч человек. И знаете, эти снимки действительно завораживают.
Посмотреть на людей в метро целиком можно в материалах «Ридуса» «Как выглядят пассажиры российского метро: 25+чудных фотографий», а также «10+ смешных доказательств, что метро — это очень странно место».
Поразиться ещё больше можно, поглядев, как американцы ходят в магазин — и это весьма шокирующие, а зачастую даже неприличные снимки.
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