Фотограф снимает руки пассажиров метро, и вы не сможете от них оторваться

В метро можно встретить множество удивительных пассажиров — от экстравагантных фриков до экзотических животных в сопровождении чудных хозяев. Теме странных людей в общественном транспорте и супермаркетах посвящено немало страниц в соцсетях. А один человек решил фотографировать руки людей и публиковать их в Instagram. Интересно, что на аккаунт подписалось уже почти 15 тысяч человек. И знаете, эти снимки действительно завораживают.

Посмотреть на людей в метро целиком можно в материалах «Ридуса» «Как выглядят пассажиры российского метро: 25+чудных фотографий», а также «10+ смешных доказательств, что метро — это очень странно место».

Поразиться ещё больше можно, поглядев, как американцы ходят в магазин — и это весьма шокирующие, а зачастую даже неприличные снимки.