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На станции метро «Первомайская» начался ремонт
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Ремонт лестничных маршей начался на станции метро «Первомайская» 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Ремонт лестничных маршей начался на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, сообщает единый транспортный портал.
«На станции «Первомайская» начался ремонт лестничных маршей, ведущих на ул. 9-я Парковая. Лестничные сходы временно закрыты для передвижения пассажиров для проведения дополнительных работ по капитальному ремонту», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для спуска на станцию и выхода в город пассажиры могут использовать лестничные марши, находящиеся в непосредственной близости от закрытых.
«Приносим извинения за временные неудобства», — отмечается в сообщении.
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