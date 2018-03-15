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В Москве выявят игнорирующих «зебру» водителей
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В Москве установят камеры, выявляющие не пропускающих пешеходов на «зебре» водителей 

ТАСС 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в 2018 году установит на нерегулируемых переходах 200 видеокамер, которые будут выявлять автомобилистов, не пропускающих пешеходов на "зебре", и в автоматическом режиме выписывать штрафы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.
"Новые устройства будут выявлять автомобилистов, не пропускающих на "зебре" пешеходов, и в автоматическом режиме выписывать штрафы. Камеры установят в основном на нерегулируемых переходах, где нет светофоров", — сказали в пресс-службе.
В ней напомнили, что год назад на Нижегородской улице в Москве в качестве эксперимента установили камеру, которая следит за движением на пешеходном переходе и автоматическом режиме фиксирует случаи отказа уступить дорогу пешеходу. Водителям, не пропустившим пешеходов на "зебре", стали приходить штрафы в 1,5 тыс. рублей.
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