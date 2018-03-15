Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на апрель

В декабре температура воздуха была на 2,5°С выше нормы, в январе в пределах нормы, а в феврале ниже нормы на 1°С. Осадков выпало меньше нормы — 89%.

В начале марта температура в среднем за 10 дней составила -13,3°С, это на 5,7°С ниже нормы. В прошлом году в это же время она была на 5°С выше нормы. По словам Людмилы Ануровой, более холодное начала марта было всего дважды за весь период наблюдений, то есть, с 1930 года. В 1933 г. столбик термометра опускался до -17,5°С, в 1955 г. — до -18,3°С.

Последние четыре дня среднесуточная температура воздуха была ниже нормы от 6,9°С до 11-14°С. В этот период среднесуточная температура воздуха должна быть в пределах -5 -7°С, а фактически она составляла от -10 до -14°С.

По предварительному прогнозу на апрель, температурный режим ожидается в пределах нормы, а осадков выпадет больше нормы.

В ближайшие дни погода ожидается неустойчивая: солнечная погода будет чередоваться с облачной, будет выпадать снег и мокрый снег.

Сегодня ночью температура воздуха составит -7 -12°С, днем в пятницу, 16 марта, -4 +1°С. Ожидается небольшой и умеренный снег и усиление ветра.

"До 22 марта периодически будет ветреная погода, — говорит Людмила Анурова. — Уже завтра мы ожидаем усиление ветра местами по области до 15-18 метров в секунду. С небольшими перерывами будет идти снег и мокрый снег. Ночные температуры воздуха составят от -5 -12°С ночью до 0 -7°С днем. В отдельные ночи при прояснениях будет до -15 -16°С. А дневные температуры станут более комфортными".

В субботу, 17 марта, ночью пройдет небольшой и умеренный снег. Температура воздуха составит -9… -14 °C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха составит -2… -7 °C. Ветер неустойчивый слабый.

В воскресенье, 18 марта, ночью ожидается небольшой и умеренный снег. Столбик термометра опустится от -7 до -12 °C. Днем пройдет снег и мокрый снег, местами сильный. Температура воздуха поднимется от -5 до 0 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с.