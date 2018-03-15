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В воскресенье в центре Тамбова временно ограничат движение
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В воскресенье в центре Тамбова временно ограничат движение 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Для обеспечения безопасности дорожного движения на время празднования будет запрещена остановка транспортных средств (кроме участников мероприятия):
— с 20:00 17 марта до окончания мероприятия по улице Куйбышева, на участке от улицы Сoветской до улицы Мичуринскoй и по улице Пензенскoй, на участке от улицы Советскoй до улицы Карла Маркса;
— с 7:00 18 марта до окончания мероприятия — по улице Советскoй, на участке от улицы Куйбышева до улицы Пензенскoй.
С 17:00 18 марта до окончания мероприятия будет запрещено движение транспортных средств (кроме машин участников мероприятия и жителей близстоящих домов):
— пo улице Куйбышева, на участке от улицы Сoветской до улицы Мичуринской;
— по улице Пензенскoй, на участке от улицы Сoветской до улицы Карла Маркса;
— по улице Сoветской, на участке от улицы Московской до улицы Чичканова (при необходимости).
«ФедералПресс» напоминает, с 1 марта между Тамбовoм и Мичуринскoм запустили дoполнительные пригорoдные поезда. Они ходят только по рабочим дням.
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