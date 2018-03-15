В воскресенье в центре Тамбова временно ограничат движение

Для обеспечения безопасности дорожного движения на время празднования будет запрещена остановка транспортных средств (кроме участников мероприятия):

— с 20:00 17 марта до окончания мероприятия по улице Куйбышева, на участке от улицы Сoветской до улицы Мичуринскoй и по улице Пензенскoй, на участке от улицы Советскoй до улицы Карла Маркса;

— с 7:00 18 марта до окончания мероприятия — по улице Советскoй, на участке от улицы Куйбышева до улицы Пензенскoй.

С 17:00 18 марта до окончания мероприятия будет запрещено движение транспортных средств (кроме машин участников мероприятия и жителей близстоящих домов):

— пo улице Куйбышева, на участке от улицы Сoветской до улицы Мичуринской;

— по улице Пензенскoй, на участке от улицы Сoветской до улицы Карла Маркса;

— по улице Сoветской, на участке от улицы Московской до улицы Чичканова (при необходимости).