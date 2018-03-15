Столичных автолюбителей просят пересесть на общественный транспорт

В связи со снегопадом и сильным ветром столичным атомобилистам рекомендуется воспользоваться городским общественным транспортом, так как увеличивается вероятность возникновения ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«В связи с ухудшением погодных условий в городе возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что московские пробки к вечеру могут достигнуть 9 баллов. До конца дня в столице ожидается до 10 сантиметров снега.

Фото © Александр Сапожник / Москва меняется

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