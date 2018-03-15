Москвичи выберут название для проекта по долголетию

Москвичам предстоит самим выбрать название для проекта, посвященного активному долголетию. Голосование уже стартовало на официальной странице.
Всего на выбор представлено 14 вариантов. Среди них "Московское долголетие", "Активная пора", "Открытые возможности" и другие. Также есть возможность предложить свой вариант, передает портал мэра и правительства Москвы.
В начале марта Сергей Собянин объявил о старте проекта по активному долголетию в Москве. Проект рассчитан на 2,6 миллиона столичных пенсионеров. Его участниками могут стать люди пенсионного возраста — женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Все спортивные, творческие и образовательные курсы в рамках проекта будут бесплатными.
Записываться можно в течение всего года. Заявки принимают в любом территориальном центре социального обслуживания. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.
Горожанам предложат перечень занятий на выбор. В зависимости от выбранных жителями в каждом районе направлений сформируют группы по востребованным видам занятий.
По данным департамента труда и социальной защиты, на сегодняшний день столичные пенсионеры подали уже более 36 тысяч анкет-заявок. Всего в настоящее время в Москве проживает почти три миллиона пенсионеров.