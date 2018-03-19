К концу рабочей недели в Самарской области ожидается потепление

В понедельник, 19 марта, облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха составит -7 … -12 °C. Ветер северо-западный 4-9 м/с, с переходом на юго-восточный.

Во вторник, 20 марта, ночью в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. Столбик термометра опустится от -12 до -17 °C, местами от -18 до -23 °C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха составит -4 … -9 °C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В среду, 21 марта, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит -13 … -18 °C, при прояснениях -19…-24 °C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Столбик термометра поднимется от -7 до -2 °C. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

В четверг, 22 марта, пройдет небольшой и умеренный снег. Температура воздуха в ночные часы составит -4 … -9 °C, днем -1 … -6 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с.