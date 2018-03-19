Ещё
К концу рабочей недели в Самарской области ожидается потепление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К концу рабочей недели в Самарской области ожидается потепление 

Волга Ньюс 3 часа назад
Фото: 63.ru
В понедельник, 19 марта, облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха составит -7 … -12 °C. Ветер северо-западный 4-9 м/с, с переходом на юго-восточный.
Во вторник, 20 марта, ночью в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. Столбик термометра опустится от -12 до -17 °C, местами от -18 до -23 °C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха составит -4 … -9 °C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
В среду, 21 марта, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит -13 … -18 °C, при прояснениях -19…-24 °C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Столбик термометра поднимется от -7 до -2 °C. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.
В четверг, 22 марта, пройдет небольшой и умеренный снег. Температура воздуха в ночные часы составит -4 … -9 °C, днем -1 … -6 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
Волга Ньюс: последние новости
Самарцы сняли тестовый пуск трамвая до стадиона "Самара Арена" Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на апрель После обработки более 20% протоколов Владимир Путин набирает в регионе 77,67%
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»492
Еще одна страна вышлет российских дипломатов462
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина256
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»183
Панин опубликовал голое селфи c барышней48
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение