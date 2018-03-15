Столичные сугробы вырастут к вечеру четверга до полуметра

К концу дня высота снега может достигнуть 50 сантиметров.

В четверг, 15 марта, к вечеру сугробы в Москве вырастут до полуметра. Похолодания и обильные снегопады принес в столичный регион холодный фронт.

— Ночью термометры в столице показали минус 4,3 градуса. Количество выпавшего снега составило около 4-5 мм в пересчете на воду, сугробы в Москве и области выросли на 4-5 см. Снегопад продолжается, до конца дня в московском регионе выпадет еще 2-4 мм осадков, — сообщает сайт Метеоновости.

К концу дня высота снега может достигнуть 50 сантиметров.

Как отмечают метеорологи, 15 марта в Москве может выпасть до десяти миллиметров осадков, что равно примерно 30 процентам месячной нормы. Также они отмечают, что уже на этой неделе в Москву придут морозы: ожидается, что температура воздуха понизится до минус 15 градусов.

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