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Московские сугробы станут выше на 10 см к пятнице
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Московские сугробы станут выше на 10 см к пятнице 

360tv.ru 15 марта 2018
За первую половину четверга в Москве выпало шесть сантиметров снега. К пятнице сугробы могут стать выше на все десять, сообщило РИАМО со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Ликвидацией последствий снегопада в городе занимаются свыше 12 тысяч единиц спецтехники. Снег счищают с дорог, улиц и тротуаров, а потом обрабатывают все противогололедными веществами.
Коммунальщики следят за механизированными и ручными работами по расчистке пешеходных зон, подходов к метро, станциям МЦК и остановкам общественного транспорта. Расчищают территории возле объектов социальной сферы и потребительского рынка.
На сплошное прометание дорог и объектов дорожного хозяйства технику еще раз выпустят в 16:00.
Дорожные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы в связи со снегопадом. За минувшие сутки на дороги Московской области вышли свыше тысячи единиц спецтехники, а от снега очистили 5,5 тысячи километров региональных автодорог.
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