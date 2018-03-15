Московские сугробы станут выше на 10 см к пятнице

За первую половину четверга в Москве выпало шесть сантиметров снега. К пятнице сугробы могут стать выше на все десять, сообщило РИАМО со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

Ликвидацией последствий снегопада в городе занимаются свыше 12 тысяч единиц спецтехники. Снег счищают с дорог, улиц и тротуаров, а потом обрабатывают все противогололедными веществами.

Коммунальщики следят за механизированными и ручными работами по расчистке пешеходных зон, подходов к метро, станциям МЦК и остановкам общественного транспорта. Расчищают территории возле объектов социальной сферы и потребительского рынка.

На сплошное прометание дорог и объектов дорожного хозяйства технику еще раз выпустят в 16:00.