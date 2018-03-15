В Перми в день выборов президента изменится график движения транспорта

Как рассказали в департаменте дорог и транспорта Перми , с 16.00 до 19.00 по улице Борчанинова на участке от улицы Петропавловской до улицы Ленина временно приостановят транспортное движение, за исключением трамваев. Поэтому в это время автобус №8 в направлении «ДДК им. Кирова» будет следовать в объезд по улицам Ленина, Крисанова и Петропавловской и затем уже по маршруту следования. В обратном направлении маршрут не изменится. Кроме того, трамваи №5 и №11 будут следовать с временной приостановкой движения.

Как пояснили в департаменте, это связано с концертом, посвященном Дню воссоединения Крыма Россией , который пройдёт 18 марта в центре города.

Также в ближайшее воскресенье изменится график движения некоторых маршрутов общественного транспорта: автобусы №№7, 49, 65 и 75 будут работать по графику будней. Кроме того, 18 марта будет действовать дополнительная зона посадки и высадки пассажиров на автобусном маршруте №25 в районе примыкания улицы Промысловая к Бордовскому тракту.