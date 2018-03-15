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Фермерскую продукцию из разных регионов России представят на ярмарках в Алтуфьеве
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Фермерскую продукцию из разных регионов России представят на ярмарках в Алтуфьеве 

Управа Алтуфьевского района 15 марта 2018
Фото: Управа Алтуфьевского района
Фестиваль «МосЕда» пройдет в столице 17 и 18 марта. В его рамках производители из разных регионов страны представят свою продукцию. Все желающие смогут приобрести рыбу, морепродукты, мясо, молоко, фермерские сыры, яйца, мед, овощи и фрукты. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.
«Места на ярмарках предоставляются абсолютно бесплатно, что позволяет продавцам устанавливать на товар привлекательные цены», — говорится на сайте мэра и правительства Москвы.
В Алтуфьевском районе ярмарки откроются по следующим адресам:
— Путевой проезд, д. 10А;
— ул. Инженерная, д 16;
— ул. Стандартная, д. 4А;
— ул. Бибиревская, д. 5;
— Алтуфьевское шоссе, д. 60Б;
— ул. Костромская, д. 14, корп. 1;
— ул. Костромская, д. 14Г, корп. 1.
Торговые точки будут работать 17 марта с 17.00 до 20.00 и 18 марта с 8.00 до 20.00. (то)
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