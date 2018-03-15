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Москву ждет увеличение турпотока
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90% иностранных туристов хотят вернуться в Москву 

РИА Новости 15 марта 2018
Около 23 миллионов туристов ожидает Москва в 2018 году, город намерен активно развивать туристическую инфраструктуру и привлекать гостей, сообщил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
В прошлом году город посетили 21,6 миллионов туристов, в том числе и 4,8 миллионов иностранцев. Это довольно внушительная цифра, учитывая, что в 2012-м турпоток составил 15,5 миллионов гостей.
Рост, по словам Николая Гуляева, обусловлен и развитием инфраструктуры столицы, и большим количеством мероприятий.
"Один из наиболее посещаемых и любимых туристами фестивалей — "Путешествие в Рождество" — серьезно увеличил заполняемость гостиниц в низкий зимний период. Ярмарки "Московские сезоны" посещают 12 миллионов человек, — пояснил он. — Фестиваль "Круг Света", который попал "Книгу рекордов Гиннесса", — семь миллионов гостей. Пять миллионов — фестиваль "Времена и Эпохи".
Есть и новые достопримечательности: в прошлом году открылся парк "Зарядье", который привлек большое число иностранных гостей. В последнее время завоевывает популярность гастрономический туризм.
"В Москве работают более 10 тысяч кафе и ресторанов, где представлена кухня десятков народов мира, а средний чек составляет около 20 евро", — отметил Николай Гуляев.
Языковые барьеры также уходят в прошлое. Специалисты круглосуточного туристического колл-центра говорят на пяти языках — русском, английском, французском, немецком и китайском. Около 1500 гидов-переводчиков Москвы владеют 24 иностранными языками.
Еще один важный момент — безопасность. На улицах установлено более 142 тысяч видеокамер системы в "Безопасный город". Уже несколько лет центральные улицы столицы патрулирует туристическая полиция.
Согласно рейтингу Frost & Sullivan, Москва находится в топ-10 городов, оснащённых самыми передовыми информационно-коммуникационными решениями в области городской безопасности.
Каждый отель имеет сертификат о защите от террористов и гарантирует технологическую безопасность.
На данный момент в городе работают 1323 классифицированные гостиницы, представлены все варианты: 32 пятизвездочных, 99 — четырехзвездочных, 247 — "трешек", 130 — "двушек", 59 отелей получили одну звезду, еще 756 — классифицированы без звезд.
Несмотря на то, что последних — больше всего, по данным опроса, которые представил департамент, 96% туристов удовлетворены качеством гостиничных услуг.
Также, согласно его результатам, 80% гостей города высоко оценили информационную насыщенность экскурсий и работу гидов-переводчиков. 84% отметили дружелюбность и лояльность москвичей, а 90% иностранных туристов хотят вернуться в Москву и порекомендуют российскую столицу своим друзьям.
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