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В Москву возвращаются февральские морозы
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В Москву возвращаются февральские морозы 

Москва24 15 марта 2018
Фото: Москва24
Февральские морозы вернутся в Москву ближе к выходным. Столбики термометров в столичном регионе могут опуститься до -22 градусов, сообщает портал «Метеоновости».
Холодный воздух начнет проникать в регион уже к вечеру четверга, 15 марта. Температура продолжит понижаться и с пятницу — под утро ожидается до -10 градусов, днем — от -5 до -7.
Средняя суточная температура окажется ниже нормы на 5 градусов, и будет соответствовать середине февраля. Местами пройдет слабый снег.
В ночь на субботу, 17 марта, воздух остынет до -14… -17 градусов, по области похолодает до -22. В дневные часы температура воздуха составит -7… -12 градусов. В воскресенье выглянет солнце. За счет этого температура повысится до -5…-7 градусов.
Ранее синоптики предупреждали, что в течение четверга в столице выпадет около 20% месячной нормы осадков. К уборке снега привлечено более 12 тысяч единиц спецтехники.
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