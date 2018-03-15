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Глава Стройкомплекса встретился с будущими строителями
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Глава Стройкомплекса встретился с будущими строителями 

Ридус 15 марта 2018
Заммэра столицы Марат Хуснуллин встретился со студентами Московского государственного строительного института (МГСИ), рассказав им о грандиозных строительных планах. Впрочем, сначала он отметил, какой серьезный кадровый дефицит испытывает Москва в этой сфере.
«Сегодня на столичных стройках трудятся свыше 420 тысяч специалистов. От 15 до 20% из них — женщины», — заметил он, добавив, что городу не хватает 50 тысяч специалистов для полноценной работы строительного комплекса. Решить данный вопрос власти намереваются с помощью привлечения молодых специалистов. Именно они должны реализовывать в будущем главные столичные программы.
На сегодняшний день в приоритете у московских властей — метро. До конца 2018 года в первопрестольной откроют 24 новых станции. Таких темпов метростроевцы не добивались за всю историю московской подземки. «На транспортное развитие Москвы сегодня работают около 50 тысяч человек в круглосуточном режиме. Мы вышли на беспрецедентный объем строительства», — отметил Хуснуллин.
Не остается без внимание и наземный транспорт. Так, на базе железнодорожной станции Лосиноостровская в скором времени появится новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который строится в рамках проекта по созданию Московских центральных диаметров.
Кроме того, в столице появятся три новые трассы: Северо-Восточная и Северо-Западная хорды и Южная рокада, которые, по сути, создадут еще одно автомобильное кольцо. Со слов заммэра, с 2018 по 2020 годы в Москве построят 270 километров дорог, 58 мостов, тоннелей и эстакад и 31 пешеходный переход. «По темпам дорожного строительства мы вошли в тройку мировых лидеров. Больше нас строят только Пекин и Шанхай», — заявил глава Стройкомплекса.
Не оставил он без внимания и программу реновации. До конца нынешнего года для переселенцев введут в строй около трех десятков домов. «В рамках программы реновации перед нами стоит задача создания максимально комфортной городской среды и строительства нового современного жилья. В связи с этим проекты новых кварталов будут определяться на архитектурных конкурсах», — пояснил Хуснуллин.
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