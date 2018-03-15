Ещё
Новые дорожные знаки появятся в ЮВАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые дорожные знаки появятся в ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 15 марта 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Новые дорожные знаки, регулирующие направление движения по полосам, установят на одном из перекрестков в районе Марьино.
Они появятся при движении в центр на улица Люблинская перед перекрестком с Марьинским бульваром уже в конце марта — начале апреля. Вместо знаков на растяжках над дорогой в рамках эксперимента будут установлены два указателя по бокам проезжей части, что позволит улучшить архитектурный облик города.
— В случае успешного эксперимента вводить такие указатели планируется только на дорогах более четырех полос в одном направлении, — сообщили в пресс-службе столичного центра организации дорожного движения.
Эксперимент по эксплуатации новых дорожных знаков также проведут еще на четырех перекрестках города.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Отделка станции метро «Некрасовка» завершается Конкурс на строительство путепровода через МЦК в ЮВАО объявлен в столице Столичные власти утвердили проект планировки ТПУ «Люблино»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму278
Мясорубка в Гудаури51
Умер Александр Павловский5
В ООН сорвали выступление России191
Группа «Пикник» разбилась в ДТП13
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение