Новые дорожные знаки появятся в ЮВАО

Новые дорожные знаки, регулирующие направление движения по полосам, установят на одном из перекрестков в районе Марьино.

Они появятся при движении в центр на улица Люблинская перед перекрестком с Марьинским бульваром уже в конце марта — начале апреля. Вместо знаков на растяжках над дорогой в рамках эксперимента будут установлены два указателя по бокам проезжей части, что позволит улучшить архитектурный облик города.

— В случае успешного эксперимента вводить такие указатели планируется только на дорогах более четырех полос в одном направлении, — сообщили в пресс-службе столичного центра организации дорожного движения.

Эксперимент по эксплуатации новых дорожных знаков также проведут еще на четырех перекрестках города.