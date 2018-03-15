Синоптики рассказали о потеплении в Москве

Гидрометцентр: Следующая неделя в Москве начнется с оттепелей

Агентство «Москва»: последние новости

Около 50 тыс. посетителей планирует принять Музей архитектуры им. А.Щусева в 2018 г.

М.Хуснуллин: Интеграцию Каховской линии метро в БКЛ планируется начать до конца года

Ремонт подуличного перехода на станции метро «Беговая» будет завершен в мае