Синоптики рассказали о потеплении в Москве

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Гидрометцентр: Следующая неделя в Москве начнется с оттепелей 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Потепление придет в Москву в начале следующей недели, во вторник ожидается до плюс 3 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Как уточняется, в выходные в столице будет по-февральски холодно. Температура воздуха в столице ночами опустится до минус 19 градусов, по региону — до минус 22 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше минус 7-5 градусов в Москве и покажут около минус 10-5 градусов в Подмосковье.
«С понедельника, 19 марта, температура будет понемногу повышаться: минус 19-14 градусов ночью и минус 5-0 градусов днем. Во вторник, 20 марта, прогнозируется минус 15-10 градусов в ночное время суток и минус 2— плюс 3 градуса днем. Местами пройдут небольшие осадки», — говорится в сообщении.
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