Порядка 100 единиц техники задействовано в уборке снега в Балашихе

Около 100 единиц техники задействовано в уборке снега со дворов и дорог Балашихи . Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Чтобы снегопад не парализовал движение в городе, коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. К уборке дворов приступили в 5:00. Дорожники работают круглосуточно. В общей сложности в уборке снега задействовано около 100 единиц техники

Он уточнил, что снег во дворах убирают около 600 человек, в уборке задействовано более 50 единиц коммунальной техники. Пешеходные дорожки посыпаются пескосоляной смесью.

Уборку дорог Балашихи осуществляют 48 единиц техники: 17 комбинированных дорожных машин, 12 тракторов, 13 самосвалов и шесть погрузчиков.