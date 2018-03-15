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Порядка 100 единиц техники задействовано в уборке снега в Балашихе
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Порядка 100 единиц техники задействовано в уборке снега в Балашихе 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Около 100 единиц техники задействовано в уборке снега со дворов и дорог Балашихи. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
Чтобы снегопад не парализовал движение в городе, коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. К уборке дворов приступили в 5:00. Дорожники работают круглосуточно. В общей сложности в уборке снега задействовано около 100 единиц техники
Сергей Юров.
Он уточнил, что снег во дворах убирают около 600 человек, в уборке задействовано более 50 единиц коммунальной техники. Пешеходные дорожки посыпаются пескосоляной смесью.
Уборку дорог Балашихи осуществляют 48 единиц техники: 17 комбинированных дорожных машин, 12 тракторов, 13 самосвалов и шесть погрузчиков.
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