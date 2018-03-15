Морозный и солнечный март. Что говорят синоптики о погоде в выходные дни

На календаре 15 марта, но пока зима не торопится покидать столичный регион. Относительно теплая и солнечная погода сменилась пасмурной, в Москве и области выпали обильные осадки. Снегопады, впрочем, скоро ослабеют, но, к сожалению, столбики термометров поползут не вверх, а вниз. «360» узнал, какой будет погода в предстоящие выходные дни.

Мороз до -20 градусов

В ночь на четверг погоду в столичном регионе определял атмосферный фронт, который до сих пор тянется через Москву и область, рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова . Он отметился снегопадами, причем, местами, на севере Подмосковья , осадки были сильными.

«За ночь выпало около

четырех-шести

сантиметров снега. Минимальная температура составила -5 градусов, сейчас она повышается, и столбики термометров покажут около -2…-1 градуса. Снег продолжится, но станет менее интенсивным и днем выпадет не более

двух-четырех

миллиметров осадков», — добавила она.

Прохождение холодного фронта обусловит смену характера погоды. К вечеру 15 марта подморозит до -5, по области будет от -7 и ниже. На дорогах будет очень скользко, поэтому водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную внимательность на дорогах. В последующие дни погоду будет определять область высокого атмосферного давления.

«Небольшие осадки, местами, сохранятся, а воздух продолжит охлаждаться. В ночные часы температура может доходить до -10…-7 градусов в столице, в Подмосковье — до -12 градусов. Днем 16 марта в столице будет около -8 градусов», — уточнила Позднякова.

Предстоящие выходные дни будут холодными: погоду определит циклон из Скандинавии. Московский регион будет находиться на холодной его периферии. Правда облаков станет намного меньше, а осадки практически прекратятся.

«Но морозы усилятся: ночью -17…-12, а местами до -20 градусов. Днем в субботу будет -9…-8, а воскресенье — на пару градусов теплее. В начале следующей недели морозы ослабеют. Ночью ожидается -12…-10, днем -5…0 градусов», — пояснила Позднякова.

Солнце спасет от депрессии

Затяжные снегопады, пасмурная и холодная погода нередко негативно влияют на настроение людей. Некоторые испытывают уныние и апатию. Для того, чтобы повысить себе настроение, метеоролог рекомендовала побольше гулять на свежем воздухе. Тем более что в выходные ожидается солнечная и малооблачная погода.

«Будет очень много полезного мартовского ультрафиолета, потому что солнечный свет будет отражаться от свежевыпавшего снега. Нас порадует яркая солнечная и не слишком холодная погода. Это хороший повод отправиться на прогулку или покататься на лыжах», — сказала она.

Когда придет настоящая весна

Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточные температуры переходят в сторону положительных значений, напомнила Позднякова. В Москве этими датами является последняя пятидневка марта. Но в этом году первый весенний месяц выдался холодным и снежным.

«Если оправдается предварительный прогноз на март, то последняя пятидневка будет теплее остальных дней. Но это не значит, что среднесуточная температура будет положительной и наступит полноценная весна. Но этого может не случиться, поэтому лучше рассчитывать, что в полной мере весна наступит в апреле», — заключила метеоролог.