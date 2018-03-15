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В «Мосгортрансе» назвали причину сбоя в движении трамваев на востоке Москвы
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В «Мосгортрансе» назвали причину сбоя в движении трамваев на востоке Москвы 

РИА Новости 15 марта 2018
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сбой в движении трамваев произошел на востоке Москвы из-за поломки стрелочного перевода, движение восстановлено, сообщили РИА Новости в ГУП «Мосгортранс» в четверг.
"Из-за неисправности стрелочного перевода в районе дома № 23 по шоссе Энтузиастов на участке от метро «Авиамоторная» до проспекта Буденного было приостановлено движение трамваев № 8, 12, 24, 37, 50", — рассказал собеседник агентства.
Как отметили в пресс-службе, от 3-й Владимирской улицы до метро «Пролетарская» работали компенсационные автобусы, трамваи временно следовали измененными маршрутами.
"К настоящему моменту трамвайное движение на шоссе Энтузиастов полностью восстановлено. Неисправность оперативно устранена", — заключили в пресс-службе.
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