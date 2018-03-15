В «Мосгортрансе» назвали причину сбоя в движении трамваев на востоке Москвы

МОСКВА , 15 мар — РИА Новости . Сбой в движении трамваев произошел на востоке Москвы из-за поломки стрелочного перевода, движение восстановлено, сообщили РИА Новости в ГУП «Мосгортранс» в четверг.

"Из-за неисправности стрелочного перевода в районе дома № 23 по шоссе Энтузиастов на участке от метро «Авиамоторная» до проспекта Буденного было приостановлено движение трамваев № 8, 12, 24, 37, 50", — рассказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, от 3-й Владимирской улицы до метро «Пролетарская» работали компенсационные автобусы, трамваи временно следовали измененными маршрутами.

"К настоящему моменту трамвайное движение на шоссе Энтузиастов полностью восстановлено. Неисправность оперативно устранена", — заключили в пресс-службе.