Последствия снегопада на МЖД будут ликвидировать 1,5 тыс. железнодорожников и более 50 спецмашин

Днем последствия снегопада на Московской железной дороге (МЖД) будут устранять 1,5 тыс. железнодорожников и более 50 спецмашин, сообщили в пресс-службе МЖД.

«На Московской железной дороге продолжаются мероприятия по ликвидации последствий снегопада, пришедшего в столичный регион 15 марта. Так, в ночное время работали 27 единиц спецтехники и более 900 человек. Всего от снега было очищено 32 км путей и вывезено более 8 тыс. куб. м снега. На МЦК к работам было привлечено пять единиц техники и убрано более 1,4 тыс. куб. м снега. Днем планируется задействовать 1,5 тыс. человек и более 50 спецмашин», — говорится в сообщении.

Уточняется, что техника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов. Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил. Снегопад не повлиял на расписание поездов пригородного сообщения и дальнего следования.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руку.