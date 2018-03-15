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За пропуском московских пешеходов понаблюдают
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За пропуском московских пешеходов понаблюдают 

Мослента 15 марта 2018
Фото: Quto.ru
Более 200 камер наблюдения установят на столичных пешеходных переходах до конца года. Об этом сообщил замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по контролю за использованием и развитием информационных систем и ресурсов Дмитрий Горшков, передает агентство «Москва».
«Более 200 таких камер в Москве появится в этом году», — сказал он. Комплексы будут фиксировать непропуск пешехода на наземном переходе.
Ранее Горшков заявил, что ЦОДД ежедневно меняет режим работы у более чем 200 светофоров, отмечает агентство.
В марте сообщалось, что ЦОДД перенастроил светофоры на Ленинском проспекте, из-за которых переход по правилам занимал девять минут. До перенастройки многие пешеходы пренебрегали правилами и переходили дорогу на красный свет, чтобы быстрее оказаться на другой стороне проспекта.
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