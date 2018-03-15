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Интерес москвичей к инвестициям в городскую недвижимость вырос в 9 раз
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Интерес москвичей к инвестициям в городскую недвижимость вырос в 9 раз 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москвичи стали в 9 раз чаще интересоваться приобретением недвижимости из имущественной казны столицы за последние три года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.
"В 9 раз увеличилось количество обращений по вопросам приобретения недвижимости из имущественной казны столицы с 2015 года. Это говорит о том, что растет информированность горожан и они доверяют процедуре открытых торгов, им понятен механизм участия в аукционах", — цитирует пресс-служба руководителя департамента Геннадия Дегтева.
По его словам, за три года выросло и количество обращений в информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант» — с 2 тыс. до 18 тыс. Четверть всех обращений (26%) касается запросов на аренду помещений из городской казны. Доля обращений с вопросами относительно процедуры торгов составляет 21%, еще 20% обращений касается запросов на покупку помещений через аукцион.
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