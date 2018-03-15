Сугробы в Москве могут вырасти до полуметра к вечеру четверга

Сугробы в Москве к вечеру четверга, 15 марта, может составить до полуметра, сообщает портал «Метеоновости».

За ночь количество выпавшего снега составило около 4–5 миллиметров, что составляет 4–5 сантиметров сугробов. До конца дня выпадет еще 2–4 миллиметров осадков.

Сейчас высота снега на станции ВДНХ составляет 48 сантиметров. К концу дня высота вырастет до 50 сантиметров. Для сравнения, в 2017 году к 15 марта снега на улицах города почти не осталось.

Ранее синоптики предупредили, что в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в уборке снега задействовано более 12 тысяч единиц спецтехники.