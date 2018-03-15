Ещё
Сугробы в Москве могут вырасти до полуметра к вечеру четверга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сугробы в Москве могут вырасти до полуметра к вечеру четверга 

Москва24 15 марта 2018
Фото: Москва24
Сугробы в Москве к вечеру четверга, 15 марта, может составить до полуметра, сообщает портал «Метеоновости».
За ночь количество выпавшего снега составило около 4–5 миллиметров, что составляет 4–5 сантиметров сугробов. До конца дня выпадет еще 2–4 миллиметров осадков.
Сейчас высота снега на станции ВДНХ составляет 48 сантиметров. К концу дня высота вырастет до 50 сантиметров. Для сравнения, в 2017 году к 15 марта снега на улицах города почти не осталось.
Ранее синоптики предупредили, что в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в уборке снега задействовано более 12 тысяч единиц спецтехники.
Москва24: последние новости
Собянин поздравил жителей города со столетием возвращения Москве статуса столицы Выставка "весенних" полотен Церетели откроется в Московском зоопарке 21 марта Вожатые Мосгортура проведут квесты и мастер-классы в Манеже
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму278
Мясорубка в Гудаури51
Умер Александр Павловский5
В ООН сорвали выступление России191
Группа «Пикник» разбилась в ДТП13
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение