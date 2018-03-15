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На базе столичной станции «Лосиноостровская» появится транспортно-пересадочный узел
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На базе столичной станции «Лосиноостровская» появится транспортно-пересадочный узел 

Вечерняя Москва 23 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Новый объект будет сформирован в рамках проекта по созданию Московских центральных диаметров (МЦД).
Крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) планируется сформировать на базе железнодорожной станции «Лосиноостровская» Ярославского направления.
— Крупный транспортно-пересадочный узел в рамках МЦД планируется сформировать на базе станции «Лосиноостровская». Также значительное развитие получит и существующая сегодня платформа «Лось», — рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он добавил, что в настоящее время ведутся работы по интеграции Московского центрального кольца (МЦК) с радиальным Ярославским направлением железных дорог.
По его словам, до конца текущего года планируется завершить перенос платформы «Северянин» к пересечению с МЦК, благодаря чему будет создан единый узел со станцией «Ростокино».
Марат Хуснуллин подчеркнул, что формирование крупных ТПУ на пересечении радиальных направлений железных дорог с МЦК и на базе МЦД поможет снизить нагрузку на Ярославский вокзал и станцию метро «Комсомольская», передает «Интерфакс».
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