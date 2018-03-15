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В Москве откроют более 2,5 тысяч летних кафе
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Более 2,5 тыс. летних кафе и веранд заработают в Москве в летний сезон 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Более 2,5 тыс. летних веранд и кафе будут работать в Москве в летний сезон. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.
«Ежегодно число летних веранд при кафе растет. В 2018 г. в Москве будет работать 2 тыс. 575 летних кафе. Их размещение имеет сезонный характер: с 1 апреля по 1 ноября. К установке веранд рестораторы могут приступить, начиная с 15 марта. А демонтировать их необходимо до 15 ноября», — цитирует пресс-служба главу ведомства Сергея Шогурова.
В Госинспекции напомнили, что основанием для установки летнего кафе является включение его в схему размещения. В течение сезона будет осуществляется регулярный мониторинг. В случае нарушений требований к размещению летних кафе рестораторы привлекаются к административной ответственности, а веранды, установленные вне схемы размещения, — демонтируются.
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