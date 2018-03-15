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Москву застроят дорогами
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Москву застроят дорогами 

Мослента 15 марта 2018
Фото: MosDay.ru
Московские власти в ближайшие три года планируют построить в городе более 270 километров дорог. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
«За 2018-2020 годы мы планируем построить 271 километр дорожного полотна, 58 мостов, тоннелей и эстакад плюс 31 пешеходный переход», — сказал он.
По словам Хуснуллина, Москва находится на третьем месте по темпам дорожного строительства. Быстрее дороги строят только в Пекине и Шанхае.
В марте сообщалось, что с начала 2018 года в столице устранили более 5,5 тысячи дорожных ям. Для ремонта дорог используется асфальтобетонная смесь из щебня, песка, минерального порошка и битума, которая разогревается до 190 градусов и способна заполнять ямы в сложных погодных условиях, включая дождь и мороз.
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