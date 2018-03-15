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В центре Москвы аэроэкспресс насмерть сбил женщину
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В центре Москвы аэроэкспресс насмерть сбил женщину 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Женщина погибла в центре Москвы, попав под аэроэкспресс. Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, «в районе улицы Бутырский Вал на Савёловском направлении железной дороги аэроэкспрессом „Москва — Шереметьево“ смертельно травмирована женщина, личность которой устанавливается».
По данному факту начата доследственная проверка.
Кроме того, проверка проводится и по другому происшествию: около 9 часов утра в районе станции Тушино Рижского направления поездом был травмирован мужчина 1971 года рождения. Он остался жив, но в результате происшествия у него ампутированы конечности.
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