Ещё
«Аэроэкспресс» компенсирует стоимость авиабилетов опоздавшим на рейсы пассажирам из-за отмены поездов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аэроэкспресс» компенсирует стоимость авиабилетов опоздавшим на рейсы пассажирам из-за отмены поездов 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: Москва24
Компания «Аэроэкспресс» компенсирует стоимость авиабилетов и билетов на аэроэкспрессы опоздавшим на рейсы пассажирам из-за отмены поездов, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.
«15 марта в период с 10:00 до 11:00 по независящим от компании «Аэроэкспресс» причинам было ограничено движение поездов. Отменен поезд из Шереметьево, отправлением в 11:00, и частично отменен поезд с Белорусского вокзала в 10:00. Остальные поезда следуют с незначительным отклонением от расписания, полное восстановление графика движения поездов планируется в 12:00. Компания «Аэроэкспресс» компенсирует стоимость авиабилетов и билетов на поезда «Аэроэкспресс» всем пассажирам, опоздавшим на рейс. По всем вопросам необходимо обратиться на стойку информации компании», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что компания «Аэроэкспресс» приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.
Агентство «Москва»: последние новости
Около 50 тыс. посетителей планирует принять Музей архитектуры им. А.Щусева в 2018 г. С.Собянин поздравил горожан со столетием возвращения Москве статуса столицы Ремонт подуличного перехода на станции метро «Беговая» будет завершен в мае
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму276
Мясорубка в Гудаури51
Умер Александр Павловский5
В ООН сорвали выступление России191
Третья мировая война наступила для Климкина136
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение