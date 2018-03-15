«Аэроэкспресс» компенсирует стоимость авиабилетов опоздавшим на рейсы пассажирам из-за отмены поездов

Компания «Аэроэкспресс» компенсирует стоимость авиабилетов и билетов на аэроэкспрессы опоздавшим на рейсы пассажирам из-за отмены поездов, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

«15 марта в период с 10:00 до 11:00 по независящим от компании «Аэроэкспресс» причинам было ограничено движение поездов. Отменен поезд из Шереметьево , отправлением в 11:00, и частично отменен поезд с Белорусского вокзала в 10:00. Остальные поезда следуют с незначительным отклонением от расписания, полное восстановление графика движения поездов планируется в 12:00. Компания «Аэроэкспресс» компенсирует стоимость авиабилетов и билетов на поезда «Аэроэкспресс» всем пассажирам, опоздавшим на рейс. По всем вопросам необходимо обратиться на стойку информации компании», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что компания «Аэроэкспресс» приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.