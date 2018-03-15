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Более 100 проектов согласовала Мосгосэкспертиза в центре столицы с начала года
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Более 100 проектов согласовала Мосгосэкспертиза в центре столицы с начала года 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: Московская государственная экспертиза
Более 100 проектов согласовала Мосгосэкспертиза в Центральном административном округе столицы с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы со ссылкой на председателя комитета Валерия Леонова.
«Мосгосэкспертиза сообщает о количестве выданных положительных заключений по округам с 1 января 2018 г.», — говорится в сообщении.
По словам председатель Москомэкспертизы Валерия Леонова, которого цитирует пресс-служба, наибольшее количество проектов, согласованных специалистами Мосгосэкспертизы с начала года, находятся в Центральном административном округе столицы. «120 объектов, получивших положительные заключения по государственной и негосударственной экспертизе, расположены на территории ЦАО. Большой объем проектов — это капитальный ремонт жилых домов, а также капитальный ремонт систем газоснабжения в многоквартирных домах», — пояснил он.
В пресс-службе отметили, что в ЮАО согласовано 56 проектов, в САО — 52 проекта, в СВАО — 57 проектов, в СЗАО — 37 проектов. 41 проект, получивший положительное заключение Мосгосэкспертизы, расположен на юго-востоке столицы. 21 из согласованных проектов расположены в Юго-Западном округе. В ВАО согласовано 49 проектов, в ЗАО — 45 проектов. На территории ТиНАО положительные заключения получил 31 проект: 26 проектов в Новомосковском административном округе и пять — в Троицком административном округе. В Зеленоградском административном округе согласовано 12 проектов.
«Среди рассмотренных проектов — проекты строительства жилых домов, капитального ремонта и реставрации зданий, реконструкции кинотеатров с последующим превращением их в многофункциональные районные центры, проекты капитального ремонта трамвайных путей, строительство и капитальный ремонт медицинских, образовательных учреждений и объектов спортивной инфраструктуры», — добавил В. Леонов.
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