ЦОДД: Установка камер фотовидеофиксации снижает количество ДТП на участке более чем на 27%

Количество ДТП на участках после установки камер фотовидеофиксации в Москве снижается более чем на 27%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель руководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) по контролю за использованием и развитием информационных систем и ресурсов Дмитрий Горшков

«В местах, где появляются камеры фотовидеофиксации, из года в год количество ДТП снижается более чем на 27%», — сказал Д. Горшков.