ЦОДД: Установка камер фотовидеофиксации снижает количество ДТП на участке более чем на 27% 

Количество ДТП на участках после установки камер фотовидеофиксации в Москве снижается более чем на 27%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель руководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) по контролю за использованием и развитием информационных систем и ресурсов Дмитрий Горшков.
«В местах, где появляются камеры фотовидеофиксации, из года в год количество ДТП снижается более чем на 27%», — сказал Д. Горшков.
Ранее заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщал в интервью газете «Коммерсантъ», что около 500-700 новых комплексов фотовидеофиксации введут в эксплуатацию во второй половине 2018 г.