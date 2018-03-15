Ещё
Улицы города убирают 12 тысяч единиц спецтехники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Улицы города убирают 12 тысяч единиц спецтехники 

Mos.ru 15 марта 2018
Фото: Mos.ru
Москва снова во власти снежного циклона. К утру в столице выпало шесть сантиметров снега. Ожидается, что в течение дня в городе выпадет до 10 сантиметров снега.
Сейчас улицы города убирают 12 тысяч единиц специализированной техники. Коммунальные службы взяли под особый контроль пешеходные зоны, общественные пространства, подходы к станциям метро, МЦК, транспортно-пересадочным узлам, остановкам общественного транспорта, социальным учреждениям и магазинам, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Утром колонны спецтехники выходили на сплошное прометание проезжей части и тротуаров, а затем проводили противогололедную обработку. Такая же уборка пройдет в 16:00.
Из-за плохой погоды водителей просят пользоваться общественным транспортом. Метро, МЦК, электрички, автобусы, троллейбусы и трамваи работают в штатном режиме и готовы к увеличению пассажиропотока, сообщили в транспортном комплексе.
К вечеру в Москве ожидается резкое похолодание. По данным синоптиков, ночью температура воздуха опустится до 12 градусов ниже ноля. Морозы сохранятся в городе до конца недели. В пятницу, 16 марта, и субботу, 17 марта, столбик термометра покажет семь — девять градусов ниже ноля, в воскресенье, 18 марта, — от пяти до десяти градусов мороза. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица.
Mos.ru: последние новости
В Щербинке открыли новую эстакаду через Варшавское шоссе Московские НКО проведут музыкальный флешмоб в поддержку выборов президента В Москве ожидается мокрый снег, дождь и гололед
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму278
Мясорубка в Гудаури51
Умер Александр Павловский5
В ООН сорвали выступление России191
Группа «Пикник» разбилась в ДТП13
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение