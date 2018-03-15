Улицы города убирают 12 тысяч единиц спецтехники

Москва снова во власти снежного циклона. К утру в столице выпало шесть сантиметров снега. Ожидается, что в течение дня в городе выпадет до 10 сантиметров снега.

Сейчас улицы города убирают 12 тысяч единиц специализированной техники. Коммунальные службы взяли под особый контроль пешеходные зоны, общественные пространства, подходы к станциям метро, МЦК, транспортно-пересадочным узлам, остановкам общественного транспорта, социальным учреждениям и магазинам, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Утром колонны спецтехники выходили на сплошное прометание проезжей части и тротуаров, а затем проводили противогололедную обработку. Такая же уборка пройдет в 16:00.

Из-за плохой погоды водителей просят пользоваться общественным транспортом. Метро, МЦК, электрички, автобусы, троллейбусы и трамваи работают в штатном режиме и готовы к увеличению пассажиропотока, сообщили в транспортном комплексе.

К вечеру в Москве ожидается резкое похолодание. По данным синоптиков, ночью температура воздуха опустится до 12 градусов ниже ноля. Морозы сохранятся в городе до конца недели. В пятницу, 16 марта, и субботу, 17 марта, столбик термометра покажет семь — девять градусов ниже ноля, в воскресенье, 18 марта, — от пяти до десяти градусов мороза. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица.