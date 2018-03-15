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В центре Москвы аэроэкспресс насмерть сбил женщину
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В центре Москвы аэроэкспресс насмерть сбил женщину 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Аэроэкспресс смертельно травмировал женщину в районе Бутырского вала в Москве, следствие начало проверку, сообщила РИА Новости представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (ММСУТ) РФ Елена Марковская.
"В 10.20 на станции в районе Бутырского вала проходящим аэроэкспрессом была смертельно травмирована женщина, личность которой пока не установлена. На место выехали следователи, начата доследственная проверка", — сказала собеседница агентства.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги приостановлено из-за травмирования женщины.
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