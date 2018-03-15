В центре Москвы аэроэкспресс насмерть сбил женщину

"В 10.20 на станции в районе Бутырского вала проходящим аэроэкспрессом была смертельно травмирована женщина, личность которой пока не установлена. На место выехали следователи, начата доследственная проверка", — сказала собеседница агентства.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги приостановлено из-за травмирования женщины.