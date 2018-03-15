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Сугробы в Москве вырастут до полуметра
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Сугробы в Москве вырастут до полуметра к вечеру 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Сугробы в Москве вырастут до полуметра к вечеру, сообщает портал «Метеоновости».
«Холодный фронт, пересекавший столичный регион в ночь на 15 марта, принес не только понижение температуры воздуха, но и обильные снегопады. Ночью термометры в столице показали минус 4,3 градуса (на станции ВДНХ). Количество выпавшего снега составило около 4-5 мм в пересчете на воду, сугробы в Москве и области выросли на 4-5 см. Снегопад продолжается, до конца дня в московском регионе выпадет еще 2-4 мм осадков. Высота снега на станции ВДНХ составляет 48 см. К концу дня высота снега на главной станции столицы достигнет 50 см», — говорится в сообщении.
Синоптики напомнили, что в 2017 г. к 15 марта снега на улицах города почти не осталось.
Ранее в центре погоды «Фобос» Агентству городских новостей «Москва» сообщили о том, что в четверг в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков.
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Около 50 тыс. посетителей планирует принять Музей архитектуры им. А.Щусева в 2018 г. Ремонт подуличного перехода на станции метро «Беговая» будет завершен в мае М.Хуснуллин: Интеграцию Каховской линии метро в БКЛ планируется начать до конца года
 Ещё 4 источника 
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