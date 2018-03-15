Сугробы в Москве вырастут до полуметра к вечеру

«Холодный фронт, пересекавший столичный регион в ночь на 15 марта, принес не только понижение температуры воздуха, но и обильные снегопады. Ночью термометры в столице показали минус 4,3 градуса (на станции ВДНХ). Количество выпавшего снега составило около 4-5 мм в пересчете на воду, сугробы в Москве и области выросли на 4-5 см. Снегопад продолжается, до конца дня в московском регионе выпадет еще 2-4 мм осадков. Высота снега на станции ВДНХ составляет 48 см. К концу дня высота снега на главной станции столицы достигнет 50 см», — говорится в сообщении. Сугробы в Москве вырастут до полуметра к вечеру, сообщает портал «Метеоновости».

Синоптики напомнили, что в 2017 г. к 15 марта снега на улицах города почти не осталось.

Ранее в центре погоды «Фобос » Агентству городских новостей «Москва» сообщили о том, что в четверг в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков.