Электрички задерживаются на Белорусском направлении МЖД из-за гибели женщины на ж/д пути

Электрички задерживаются на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за травмирования женщины, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной магистрали.

«Сегодня около 10:00 на перегоне Москва-Бутырская-Москва-Смоленская пригородным электропоездом №6067 сообщением Щербинка-Одинцово была травмирована женщина, которая, по предварительным данным, переходила железнодорожные пути перед приближающимся поездом. В настоящее время на период работы правоохранительных органов движение поездов Белорусского направления МЖД на данном участке осуществляется вариантным графиком по соседнему пути. В связи с этим электрички следуют по маршруту с увеличенным интервалом», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые меры, чтобы как можно скорее ввести движение поездов в штатный режим.

«Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД», — заключили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе ОАО «Центральная ППК» сообщили, что две электрички на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) задержаны из-за травмирования человека на ж/д пути.

Корреспондент Агентства городских новостей «Москва» сообщил, что электричка сбила девушку на железной дороге в районе ул. Бутырский Вал. По его словам, поезд зацепил ее и протащил несколько метров. На место немедленно прибыли врачи и сотрудники железной дороги, которые пытались оказать женщине помощь, однако их усилия оказались тщетными: она погибла. Инцидент произошел буквально в нескольких десятках метров от перехода. По словам сотрудников железной дороги, девушке было около 20 лет.