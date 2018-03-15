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В новой Москве построят интернат для пожилых людей
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В новой Москве построят интернат для пожилых людей 

РИА Недвижимость 15 марта 2018
МОСКВА, 15 мар — РИА Недвижимость. Вблизи села Покровское в новой Москве построят интернат для пожилых людей, говорится в сообщении Москомархитектуры.
Здание в неоклассическом стиле общей площадью около 8 тысяч квадратных метров будет состоять из трех блоков переменной этажности. Здесь смогут проживать 150 человек, сообщается в пресс-релизе.
Как отмечается в нем, фасады интерната будут отделаны натуральным камнем светло-серого оттенка и керамогранитом.
Заказчик строительства — ООО «Промэкспо», добавляется в сообщении.
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