В новой Москве построят интернат для пожилых людей

МОСКВА , 15 мар — РИА Недвижимость. Вблизи села Покровское в новой Москве построят интернат для пожилых людей, говорится в сообщении Москомархитектуры.

Здание в неоклассическом стиле общей площадью около 8 тысяч квадратных метров будет состоять из трех блоков переменной этажности. Здесь смогут проживать 150 человек, сообщается в пресс-релизе.

Как отмечается в нем, фасады интерната будут отделаны натуральным камнем светло-серого оттенка и керамогранитом.

Заказчик строительства — ООО «Промэкспо», добавляется в сообщении.