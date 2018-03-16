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МВД: Погибший от столкновения с поездом на станции «Заря» мужчина переходил пути в неустановленном месте
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МВД: Погибший от столкновения с поездом на станции «Заря» мужчина переходил пути в неустановленном месте 

Агентство «Москва» 16 часов назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
«На станции «Заря» Горьковского направления электропоездом сообщением «Москва-Петушки» смертельно травмирован мужчина. Переход ж/д в неустановленном месте», — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что на месте происшествия работает транспортная полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter сообщила, что движение пригородного электропоезда Москва-Петушки на Горьковском направлении Московской железной дороги задерживается почти на полчаса из-за травмирования человека.
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