МВД: Погибший от столкновения с поездом на станции «Заря» мужчина переходил пути в неустановленном месте

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«На станции «Заря» Горьковского направления электропоездом сообщением «Москва-Петушки» смертельно травмирован мужчина. Переход ж/д в неустановленном месте», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что на месте происшествия работает транспортная полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter сообщила, что движение пригородного электропоезда Москва-Петушки на Горьковском направлении Московской железной дороги задерживается почти на полчаса из-за травмирования человека.