Свыше 12-ти тысяч единиц спецтехники выведено на улицы столицы для уборки снега

Москве может выпасть до десяти миллиметров осадков, что равно примерно 30 процентам месячной нормы.

В четверг, 15 марта, на улицы Москвы вывели более 12 тысяч единиц различной спецтехники для ликвидации последствий снегопада. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

— В 4:00 колонны специализированной техники выходили на сплошное прометание улично-дорожной сети и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, — сообщил Петр Бирюков.

Он также отметил, что в 10:00 и 16:00 техника вновь выйдет для сплошного прометания проезжей части и объектов дорожного хозяйства.

— Под особый контроль коммунальных служб взяты механизированные и ручные работы по уборке пешеходных зон, общественных пространств, подходов к станциям метро, МЦК, ТПУ, остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы и потребительского рынка, — цитирует слова Петра Бирюкова агентство городских новостей «Москва»

Как отмечают метеорологи, 15 марта в Москве может выпасть до десяти миллиметров осадков, что равно примерно 30 процентам месячной нормы. Также они отмечают, что уже на этой неделе в Москву придут морозы: ожидается, что температура воздуха понизится до минус 15 градусов.

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