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Мужчина получил травмы при переходе через железную дорогу у станции «Тушино» в Москве
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Мужчина получил травмы при переходе через железную дорогу у станции «Тушино» в Москве 

РИАМО 15 марта 2018
Мужчина госпитализирован в результате инцидента на Московской железной дороге Рижского направления в районе станции «Тушино», сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службыУТ МВД России по ЦФО.
«Сегодня около 7:30 утра в районе станции «Тушино» Рижского направления Московской железной дороги электропоездом травмирован мужчина 1971 года рождения. Госпитализирован. По предварительной информации, мужчина переходил железнодорожные пути в установленном месте перед близкоидущим электропоездом», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия работает транспортная полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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