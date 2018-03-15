Мужчина получил травмы при переходе через железную дорогу у станции «Тушино» в Москве

Мужчина госпитализирован в результате инцидента на Московской железной дороге Рижского направления в районе станции «Тушино», сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службыУТ МВД России по ЦФО.

«Сегодня около 7:30 утра в районе станции «Тушино» Рижского направления Московской железной дороги электропоездом травмирован мужчина 1971 года рождения. Госпитализирован. По предварительной информации, мужчина переходил железнодорожные пути в установленном месте перед близкоидущим электропоездом», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работает транспортная полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.