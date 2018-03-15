Москва вошла в тройку мировых лидеров по строительству дорог

Столица заняла третье место в мировом рейтинге по темпам строительства дорог. Об этом стало известно 14 марта.

— Нас обошли только Пекин и Шанхай . Мы строим очень много, порядка 30–40 тысяч человек в круглосуточном режиме работают на дорожных объектах, — прокомментировал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Отметим, что за семь лет в городе появилось 700 километров дорожного полотна. Кроме этого, возведено почти 200 эстакад, мостов и тоннелей.

До 2021 года власти города планируют построить еще более 270 километров дорог и 126 километров линий Московского метрополитена.