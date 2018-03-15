Ещё
Москва вошла в тройку мировых лидеров по строительству дорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва вошла в тройку мировых лидеров по строительству дорог 

Управа Пресненского района города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Столица заняла третье место в мировом рейтинге по темпам строительства дорог. Об этом стало известно 14 марта.
— Нас обошли только Пекин и Шанхай. Мы строим очень много, порядка 30–40 тысяч человек в круглосуточном режиме работают на дорожных объектах, — прокомментировал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Отметим, что за семь лет в городе появилось 700 километров дорожного полотна. Кроме этого, возведено почти 200 эстакад, мостов и тоннелей.
До 2021 года власти города планируют построить еще более 270 километров дорог и 126 километров линий Московского метрополитена.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
Проект «Моя медицина» стартовал в столице Москва стала наиболее популярным регионом России среди иностранцев Общественный транспорт 18 марта будет ходить по расписанию рабочего дня
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму278
Мясорубка в Гудаури51
Умер Александр Павловский5
В ООН сорвали выступление России191
Группа «Пикник» разбилась в ДТП13
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение