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Столичный транспортный комплекс рекомендовал водителям отказаться от поездок
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Столичный транспортный комплекс рекомендовал водителям отказаться от поездок 

Обручевский меридиан 15 марта 2018
Фото: Обручевский меридиан
Из-за неблагоприятных погодных условий 15 марта рекомендуют отложить поездки на личных автомобилях.
«Транспортный комплекс просит водителей пересесть на городской транспорт. Гидрометцентр сообщает, что в течение дня в городе будет идти мокрый снег, местами сильный, а на дорогах образуется гололед. Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем садиться за руль сегодня утром. Помните, что на скользкой дороге и в сильный снегопад риск аварий повышается», — говорится в сообщении. Уточняется, что городской транспорт полностью подготовлен к работе в плохую погоду. Московский Метрополитен, Московское центральное кольцо, наземный транспорт и электрички работают штатно.
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