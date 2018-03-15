Столичный транспортный комплекс рекомендовал водителям отказаться от поездок

Из-за неблагоприятных погодных условий 15 марта рекомендуют отложить поездки на личных автомобилях.

«Транспортный комплекс просит водителей пересесть на городской транспорт. Гидрометцентр сообщает, что в течение дня в городе будет идти мокрый снег, местами сильный, а на дорогах образуется гололед. Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем садиться за руль сегодня утром. Помните, что на скользкой дороге и в сильный снегопад риск аварий повышается», — говорится в сообщении. Уточняется, что городской транспорт полностью подготовлен к работе в плохую погоду. Московский Метрополитен, Московское центральное кольцо, наземный транспорт и электрички работают штатно.