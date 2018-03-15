Проект «Моя медицина» стартовал в столице

Москве запущен проект «Моя медицина», стало известно 14 марта. Врачи государственных больниц смогут посетить ведущие клиники столицы.

— В организации повседневной работы существуют нюансы, заметить которые могут именно профессионалы, каждая больница и поликлиника столицы по-своему уникальна, — отметил руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун

Во время экскурсий специалисты обменяются опытом, узнают о самых удачных практических решениях коллег.