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Службы столичного метрополитена переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды
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Службы столичного метрополитена переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
«Службы московского метро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в режиме усиленной работы чаще производится уборка вестибюлей и лестничных сходов, чтобы избежать травмирования пассажиров, а также попадания грязи с механизмы эскалатора. Также производится постоянный мониторинг течей и влажности для предотвращения сбоев в движении, вызванных неисправностью электрооборудования, чистятся пути на открытых участках линий для предотвращения сбоев в движении, вызванных снижением скорости поездов. Для наиболее комфортного использования перехватывающих парковок, уборка производится чаще.
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