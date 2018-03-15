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Объем ввода домов ИЖС в ТиНАО вырос почти в четыре раза в январе-феврале — до 58 тыс. кв. м
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Объем ввода домов ИЖС в ТиНАО вырос почти в четыре раза в январе-феврале — до 58 тыс. кв. м 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: Администрация поселения Десеновское
Почти в четыре раза возрос объем ввода домов индивидуального жилищного строительства в ТиНАО, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.
«За два первых месяца года на территории ТиНАО введено 58,1 тыс. кв. м домов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Этот показатель почти в четыре раза превышает объем ввода за аналогичный период 2017 г., тогда было введено 12,8 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Владимира Жидкина.
Уточняется, что с 2012 г. наблюдается положительная динамика строительства ИЖС. Ежегодные 300-400 тыс. кв. м стали нормой для новых территорий. За первые пять лет в ТиНАО введено 2,4 млн кв. м малоэтажного индивидуального жилья. «Эта тенденция вполне логична. Активное участие Москвы в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры новых территорий, масштабное строительство социальных объектов и создание большого числа рабочих мест способствуют привлечению частных инвестиций в индивидуальное жилищное строительство», — пояснил В. Жидкин.
Под малоэтажным строительством традиционно подразумевают возведение жилых многоквартирных домов, таунхаусов и коттеджных комплексов высотой не более трех этажей. ИЖС — это, как правило, дома для одной семьи, высотой также не более трех этажей. Глава департамента подчеркивает, что «малоэтажки» и ИЖС будут трендом жилищного строительства в удаленных от МКАД поселениях. Для этого, по его словам, постепенно создаются все условия.
«Новые территории очень хорошо приспособлены для комфортного проживания именно в таких вариантах. Даже если человек работает в «старой» Москве, развивающаяся дорожно-транспортная инфраструктура ТиНАО позволяет ему достаточно быстро добраться до работы и обратно», — отмечает В. Жидкин.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина главным вектором развития новых территорий является комплексность и комфортная среда проживания. Это в полной мере, а может, и в первую очередь, относится именно к малоэтажному и индивидуальному жилью, тем более что создание современной социальной, дорожной, транспортной инфраструктуры идет в «новой» Москве полномасштабно», — подчеркивает Владимир Жидкин.
В конце минувшего года на торги под индивидуальное строительство жилья в ТиНАО и на северо-западе столицы было выставлено 13 участков.
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