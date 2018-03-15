В мартовские выходные аэропорт Стригино на 34% увеличил пассажиропоток 

Аэропорт обслужил 9,5 тысячи человек. В целом, на 17% зафиксирован рост перевозок по внутрироссийским направлениям: 8,3 тысячи человек. Лидерами традиционно остаются Москва и Санкт-Петербург.
На международный направлениях популярны Индия и Эмираты.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что за девять месяцев 2017 года пассажиропоток аэропорта Стригино увеличился на 23,6%. Аэропорт обслужил более 742 тысячи пассажиров, из них на международных линиях — 202,5 тысячи человек.
Самыми востребованными направлениями стали Москва, Анталья, Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург.