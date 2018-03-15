Попавший под поезд у станции Тушино мужчина перебегал пути в неположенном месте

Мужчина, попавший под электричку, в районе станции Тушино переходил пути перед близко шедшим поездом, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"Сегодня около 7:30 утра в районе станции «Тушино» Рижского направления Московской железной дороги электропоездом травмирован мужчина 1971 года рождения. Госпитализирован", — цитирует представителей ведомства Агентство «Москва» . Отмечается, что пешеход перебегал пути в неустановленном месте.

В пресс-службе уточнили, что на месте происшествия работает транспортная полиция, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что инцидент стал причиной отмены двух электричек и задержки семи пригородных составов. Кроме того поезда частично отменили на отдельных участках железной дороги.