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Жителей Уфы приглашают на ярмарки
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Жителей Уфы приглашают на ярмарки 

ufa1.ru 15 марта 2018
Фото: ufa1.ru
17 марта в башкирской столице развернутся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Жители города смогут побаловать себя и свою семью свежим мясом и другой качественной продукцией.
— Ярмарки пройдут в двух районах Уфы. В Ленинском районе прилавки установят перед сквером «Волна» по улице Ахметова. В Октябрьском районе рынки откроют перед Дворцом спорта на улице Зорге, 41, — рассказали в уфимской мэрии.
Ярмарки будут работать в субботу с 10 до 16 часов. Посетить рынки приглашают жителей и гостей столицы.
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