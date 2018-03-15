Жителей Уфы приглашают на ярмарки

17 марта в башкирской столице развернутся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Жители города смогут побаловать себя и свою семью свежим мясом и другой качественной продукцией.

— Ярмарки пройдут в двух районах Уфы . В Ленинском районе прилавки установят перед сквером «Волна» по улице Ахметова. В Октябрьском районе рынки откроют перед Дворцом спорта на улице Зорге, 41, — рассказали в уфимской мэрии.

Ярмарки будут работать в субботу с 10 до 16 часов. Посетить рынки приглашают жителей и гостей столицы.