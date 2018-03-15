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Небольшое потепление ожидается в Московском регионе в начале следующей недели
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Небольшое потепление ожидается в Московском регионе в начале следующей недели 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
В начале следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается небольшое потепление, днем температура воздуха будет около 0 градусов, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«В понедельник уже чуть потеплеет. Будет около минус 12 — минус 17 ночью, от минус 5 до 0 днем. Во вторник еще больше потеплеет: ночью от минус 3 до минус 8 ночью. Днем будет около 0 градусов», — сказал Цыганков.
Он добавил, что в ближайшие дни температура воздуха в Московском регионе будет немного ниже нормы.
Ранее он сообщил, что в выходные в Москве и Подмосковье ожидается похолодание, температура воздуха ночью опустится до минус 22 градусов.
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