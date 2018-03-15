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Более 12 тысяч единиц спецтехники вышли на расчистку улиц Москвы
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Более 12 тысяч единиц спецтехники вышли на расчистку улиц Москвы 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: Российская Газета
В Москве снова снегопад. За минувшую ночь выпало 6 см снега, днем снег продолжит идти и за сутки выпадет в общей сложности до 10 см снега. Об этом «РГ» сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он рассказал:
— Еще до начала рабочего дня, в 4:00 колонны уборочной техники вышли на сплошное прометание улично-дорожной сети и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
Всего в уборке снега в Москве, по его словам, задействовано более 12 тысяч различных машин.
— В 10:00 и 16:00 техника вновь выйдет на сплошное прометание проезжей части и объектов дорожного хозяйства, — продолжал заммэра. — Под особый контроль коммунальных служб взята расчистка дорог, ведущих к объектам социальной сферы, пешеходных зон, общественных пространств, подходов к станциям метро, МЦК, ТПУ, остановкам общественного транспорта.
Напомним, перед 8 марта Бирюков рассказал «РГ», что не смотря на весну по календарю, зима в столице не отступает. Морозы и снегопады по прогнозам синоптиков продолжатся до 20-х чисел марта. Похоже, предсказание оправдывается. Снег уже непрерывно идет с ночи, а к вечеру сегодня еще и ожидается резкое похолодание — ночью до минус 12 градусов.
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