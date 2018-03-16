Погода на 17 марта: в Башкирии будет гололед

Специалисты Башгидромета рассказали, в субботу, 17 марта, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Выпадет мокрый снег, местами небольшой. В отдельных районах будет слабая метель и гололед. Возможно налипание снега на провода, на дорогах снежный накат.

— Ветер будет дуть южный с переходом на северо-западный со скоростью 8-13 метров в секунду. В отдельных районах порывы будут достигать 18 метров в секунду, — рассказали синоптики.

Температура воздуха ночью составит -4… -9 градусов, при прояснении до -16 градусов. Днем потеплеет до +1… -4 градусов. По северо-западу столбик термометра опустится до -9 °С.